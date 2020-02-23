Представлен музыкальный телефон Nokia 5310

HMD Global представила обновлённый легендарный телефон Nokia 5310 XpressMusic. Получился ретро-мобильник для ностальгирующих. Дисплей обычный, не сенсорный с разрешением 320 х 240 точек, На борту также VGA камера и поддержка 2G.

Размер оперативной памяти всего 8 Мб, а для хранения данных — 16 Мб, которую можно расширить до 32 с помощью microSD. Про 4G в мобильнике можно забыть.

Сердцем Nokia 5310 стал процессор Mediatek MT6260A. В корпусе сохранился разъём для наушников и боковые физические кнопки для управления музыкой.

Ёмкость аккумулятора составляет 1200 мАч. Из модулей только поддержка FM-радио и устаревший Bluetooth 3.9 с портом microUSB 1.1.

В продажи Nokia 5310 XpressMusic появится в конца марта за 39 евро.