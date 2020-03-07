Обновление Windows 10 ломает спящий режим

Microsoft продолжает «экспериментировать» с обновлениями. Ну не получаются они у них, как ни крути. Вспомним, что немногим ранее некоторые пользователи после очередного обновления стали замечать, что на их устройствах появляется «синий экран смерти». А на днях вышло еще одно обновление, и опять же с очередной проблемой.

Апдейт Windows 10 KB4535996 призван был привнести улучшенный режим поиска в самой системе, а также исправить другие ошибки, появившиеся в результате других, более ранних обновлений. Поиск улучшили, старые проблемы убрали, но появились новые. Чему уж тут удивляться.

Об этой массовой проблеме сообщили представители WindowsLatest. Те пользователи, которые успели обновиться через апдейт KB4535996 заметили проблемы с питанием. Так, устройства, работающие под управлением Windows 10 стали сами выходить из спящего режима. И это несмотря на то, что крышка устройства зачастую закрыта.

И кстати, эта проблема массовая, так как большинство пользователей просто не замечают этой неисправности. И да, Microsoft пока не признала этой проблемы, поэтому если есть возможность не обновляться, то стоит задуматься об этом.