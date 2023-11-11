Обновление iOS 17.1.1 «убивает» время автономной работы iPhone

Пользователи iPhone в соцсетях и на форумах сообщают о значительном сокращении времени работы батареи после обновления до iOS 17.1.1. Apple недавно выпустила этот апдейт, чтобы исправить некоторые ошибки, однако, похоже, что фикс багов повлек за собой неожиданные последствия, такие как уменьшение продолжительности «жизни» батареи.

Авторы YouTube-канала «iAppleBytes» протестировали время работы нескольких смартфонов Apple на iOS 17.1.1 и получили следующие результаты:

iPhone SE 2020 — 3 часа 20 минут (-21 минута в сравнении с iOS 17.1)

iPhone XR — 4 часа 50 минут (-18 минут)

iPhone 11 — 5 часов 12 минут (-42 минуты)

iPhone 12 — 5 часов 42 минуты (-14 минут)

iPhone 13 — 6 часов 56 минут (-52 минуты)

Наиболее заметное уменьшение времени работы батареи затронуло владельцев iPhone SE 2020 из-за его относительно слабой батареи, потеря составила сразу 20 минут работы. В случае iPhone 11 и iPhone 13 снижение автономности после обновления стали самыми большими — 44 и 52 минуты соответственно.

Пользователям iPhone, которые не сталкиваются с проблемами в их текущей версии iOS 17, рекомендуется избегать обновления до iOS 17.1.1, чтобы предотвратить быструю разрядку батареи.