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Новости

Уиллу Смиту на десять лет запретили присутствовать на церемониях вручения «Оскара»

Американская Киноакадемия озвучила свой вердикт по делу Уилла Смита. Уиллу Смиту на десять лет запретили присутствовать на церемониях вручения «Оскара», а также в любых мероприятиях, которые проводит Киноакадемия.

Конфликт произошел во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за шутку о прическе супруги актера Джады Пинкетт-Смит. Она страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы, вследствие чего на «Оскар» она пришла обритой наголо.

Ситуация может пойти дальше: популярность Смита среди американцев снизилась, а Netflix и Apple TV+ отказались участвовать в гонке за байопиком о жизни актёра. Кроме того, авторы «Плохих парней 4» отложили съемки боевика на неопределенный срок.

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Источник:
Hollywoodreporter

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