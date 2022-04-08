Американская Киноакадемия озвучила свой вердикт по делу Уилла Смита. Уиллу Смиту на десять лет запретили присутствовать на церемониях вручения «Оскара», а также в любых мероприятиях, которые проводит Киноакадемия.

Конфликт произошел во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за шутку о прическе супруги актера Джады Пинкетт-Смит. Она страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы, вследствие чего на «Оскар» она пришла обритой наголо.

Ситуация может пойти дальше: популярность Смита среди американцев снизилась, а Netflix и Apple TV+ отказались участвовать в гонке за байопиком о жизни актёра. Кроме того, авторы «Плохих парней 4» отложили съемки боевика на неопределенный срок.

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