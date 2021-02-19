NVIDIA ограничит возможности майнинга на RTX 3060

NVIDIA хочет, чтобы игровые видеокарты использовались для игры, а не для добычи криптовалют. Потому младшая модель GeForce RTX 3060 получит обновление драйвера, которое снизить вдвое её производительность именно в плане майнинга Ethereum. Если драйвер обнаружит алгоритмы, схожие с добычей Ethereum, то карта будет снижать производительность.

Также в компании заявили, что будут выпускать карты с чипами NVIDIA Cryptocurrency Mining Processor (CMP). В серию войдут модели 30HX, 40HX, 50HX и 90HX. Это будут карты, «заточенные» именно под криптомайнинг. Они не получат видеовыходов и других «фишек» видеокарт. Их данные выглядят так:

В компании отметили, что производство CMP не скажется на производстве обычных чипов.

При этом те карты, которые уже выпущены и проданы, не будут ограничиваться по производительности. Об этом в компании заявили официально.

Таким образом, уже собранные фермы не лишатся заработка.