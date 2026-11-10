Дрон Drone Cam и робот Rover Cam для охраны от Ring
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Amazon представила дрон для охраны дома. Он сам летает по комнатам и ищет нарушителей

Дрон снимает видео в 2K, а робот-патрульный получил камеру 4K.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:10
Ring создала подразделение робототехники и показала дрон для полётов по дому

Компания Ring, принадлежащая Amazon, представила подразделение Ring Robotics и два устройства для автоматической охраны помещений: домашний дрон Drone Cam и наземный робот Rover Cam для бизнеса.

Drone Cam представляет собой небольшую летающую камеру, которая перемещается между комнатами и снимает видео в разрешении 2K. При срабатывании сигнализации Ring аппарат может самостоятельно отправиться к месту происшествия и передать изображение владельцу. Для съёмки в темноте предусмотрена светодиодная подсветка.

В обычном режиме дрон находится на зарядной станции. Пользователь может задать маршруты патрулирования или отправить его в нужную комнату через приложение Ring. Одного заряда хватает примерно на 5–8 минут полёта.

Вторая новинка, Rover Cam, предназначена для магазинов, складов и офисов. Робот передвигается по заданным маршрутам, транслирует видео в 4K и способен реагировать на сигналы тревоги. Выдвижная камера позволяет осматривать пространство поверх препятствий, а встроенные динамик и микрофон обеспечивают двустороннюю связь.

Оба устройства используют систему AI Pilot, которая объединяет компьютерное зрение, датчики и облачную обработку для самостоятельной навигации. По заявлению Ring, записи защищены системой шифрования TAKE. Возможность локального хранения видео пока не подтверждена.

Продажи Rover Cam начнутся 16 декабря 2026 года по цене $1000. Домашний Drone Cam появится 27 января 2027 года и будет стоить около $250. На первоначальном этапе новинки ориентированы на американский рынок.

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