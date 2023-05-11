Фанаты Трансформеров будут в восторге: вышел лимитированный смартфон Nubia Red Magic 8 Pro+ Transformers Edition

Китайская компания ZTE анонсировала выпуск новой специальной версии своего флагманского смартфона Nubia Red Magic 8 Pro+. Новинка посвящена вселенной Трансформеров и поставляется в оригинальной коробке-трансформере.

В наборе к смартфону идёт стилизованный чехол с магнитом для крепления в автомобиле, кулер для охлаждения в играх, 165-Вт зарядное устройство и значок с изображением Оптимуса Прайма — главного героя Трансформеров. Задняя паненель также выполнена в стиле Оптимуса Прайма.

Nubia Red Magic 8 Pro+ Transformers Leader Edition доступно в лимитированной серии и уже поступило в продажу в Китае. Стоимость версии с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной — 6499 юаней (около 75 780 рублей).