Nubia Red Magic 5G: вышел новый геймерский смартфон

Множество интересных фактов мы узнали о новом игровом смартфоне от Nubia еще задолго до его выхода. Сейчас же мы можем все это сравнить с данными, которые стали официальными, ведь бренд Nubia, принадлежащий ZTE представили модель Red Magic 5G. Это очередной смартфон для любителей мобильных игр, который имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами.

Так, аппарат получил поддержку технологии 5G, имеет в своем составе топовый чипсет Snapdragon 865, а также модификацию с 16 ГБ ОЗУ, что на данный момент является рекордом. Нельзя не отметить качественный AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления – 144 Гц.

Если говорить об оптической составляющей, то здесь в наличии у пользователя находится основная камера, состоящая из трех модулей: 64, 8 и 2 МП. Селфи-камера получила разрешением в 8 МП. Сам аппарат питается от аккумулятора, емкостью 4 500 мАч, который поддерживает зарядку, мощностью 55 Вт.

Отметим, что на рынке ожидается появление нескольких версий игрового смартфона. Модификация с 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ обойдется пользователю в 540 долларов, версия Deuterium Transparent Edition, которая оснащена прозрачной тыльной панелью оценивается в 655 долларов, а топовая версия Nubia Red Magic 5G с 16 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ на данный момент оценивается в 710 долларов.