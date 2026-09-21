Переменная диафрагма iPhone 18 Pro оказалась почти бесполезной

Специалисты iFixit разобрали iPhone 18 Pro и подробно изучили устройство его новой камеры с переменной диафрагмой. По их оценке, конструкция получилась сложной и дорогой в ремонте, а влияние технологии на итоговые фотографии оказалось минимальным.

Внутри диафрагмы используются шесть тонких лепестков, которыми управляют электромагниты. Их толщина сопоставима с человеческим волосом, а сами элементы расположены очень близко друг к другу.

В iFixit считают, что механизм уязвим к загрязнению и механическим повреждениям. Даже небольшая песчинка или деформация одного из элементов может вывести систему из строя. В большинстве сервисов такой механизм, скорее всего, не получится отремонтировать отдельно, поэтому придётся менять весь модуль камеры.

Главный вопрос у специалистов вызвала практическая польза технологии. По их наблюдениям, разница между фотографиями с диафрагмой f/1,48 и f/4,0 остаётся небольшой. Размытие фона меняется незначительно, поэтому большинство пользователей вряд ли заметят серьёзную разницу.

В iFixit также отметили, что владельцам, которым действительно важен контроль глубины резкости, полноценная камера по-прежнему даст заметно больше возможностей.

Ремонтопригодность iPhone 18 Pro и 18 Pro Max оценили в 7 баллов из 10, столько же получил iPhone 17 Pro. Среди недостатков специалисты отметили необходимость снимать дисплей для доступа к аккумулятору и другим основным компонентам.

У трёх из четырёх разобранных смартфонов при демонтаже экрана также треснула или отслоилась пластиковая рамка вокруг дисплея.

Кроме того, в iPhone 18 Pro увеличилась испарительная камера охлаждения. Её площадь примерно втрое больше, чем у предыдущего поколения. При этом NAND-память теперь расположена внутри архитектуры системной платы, что дополнительно усложняет ремонт.

Инфракрасную камеру Face ID Apple переместила под дисплей в левую верхнюю часть экрана. За счёт этого компании удалось уменьшить размеры Dynamic Island.