Nubia готовит к выходу Red Magic Air — самый легкий и тонкий игровой флагман

Nubia представила первый тизер нового игрового смартфона Red Magic Air, который станет самым легким и тонким флагманом бренда.
Новинка получит практически безрамочный экран со скрытой под дисплей фронтальной камерой. При этом насколько тонким окажется новый смартфон пока неизвестно.
Презентация Red Magic Air и других новинок состоится уже в апреле. Запуск приурочен к седьмой годовщине игрового бренда Red Magic.
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