Новости

Nubia готовит к выходу Red Magic Air — самый легкий и тонкий игровой флагман

Вдохновленный iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Edge.

Nubia представила первый тизер нового игрового смартфона Red Magic Air, который станет самым легким и тонким флагманом бренда.

Новинка получит практически безрамочный экран со скрытой под дисплей фронтальной камерой. При этом насколько тонким окажется новый смартфон пока неизвестно.

Презентация Red Magic Air и других новинок состоится уже в апреле. Запуск приурочен к седьмой годовщине игрового бренда Red Magic.

⚡️Прямо сейчас мы разыгрываем realme Note 60 в нашем Telegram-канале. Успей принять участие!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат One UI 8 на базе Android 16
сегодня в 13:40
Получат Android 23: Samsung продлила поддержку некоторых смартфонов до 8 лет
сегодня в 13:25
Telegram обвинили в удалении каналов по требованию российских властей
сегодня в 12:58
CMF Phone 2 Pro получил официальную дату анонса
сегодня в 12:23
Видеотизер нового бюджетного игрофона серии Tecno Pova слили в сеть
сегодня в 12:08
Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр
сегодня в 11:56
Nubia готовит к выходу Red Magic Air — самый легкий и тонкий игровой флагман
сегодня в 11:36
Xiaomi 15S Pro может стать первым смартфоном с новым фирменным процессором Xiaomi
вчера в 22:12
Характеристики фирменного процессора Xiaomi для смартфонов утекли в сеть
вчера в 21:43
Bloomberg: Apple повысит цены на iPhone из-за новых пошлин Трампа
вчера в 21:04

Обзоры на The GEEK