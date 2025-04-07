Nubia готовит к выходу Red Magic Air — самый легкий и тонкий игровой флагман

Nubia представила первый тизер нового игрового смартфона Red Magic Air, который станет самым легким и тонким флагманом бренда.

Новинка получит практически безрамочный экран со скрытой под дисплей фронтальной камерой. При этом насколько тонким окажется новый смартфон пока неизвестно.

Презентация Red Magic Air и других новинок состоится уже в апреле. Запуск приурочен к седьмой годовщине игрового бренда Red Magic.