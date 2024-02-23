Nubia анонсирует Pad 3D II – первый в мире 3D-планшет с поддержкой ИИ и 5G

26 февраля на выставке MWC 2024 компания ZTE представит не только складной смартфон nubia Flip 5G, но и еще одно устройство – планшет nubia Pad 3D II.

Устройство позиционируется, как первый в мире 3D-планшет с поддержкой искусственного интеллекта и 5G. Дисплей Pad 3D II позволяет просматривать 3D-контент без использования очков. Напомним, в предыдущей модели также был экран, демонстрирующий объемные изображения без специальной гарнитуры.

Промо-материалы намекают на наличие блока камер с двумя сенсорами, а также двух фронтальных камер, светодиодной вспышки и порта USB Type-C. Других подробностей о планшете пока нет, но предполагается, что стоимость устройства может превысить $1000 (~92700 рублей).