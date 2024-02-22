Nubia анонсирует свой первый складной смартфон формфактора Galaxy Z Flip5 на MWC 2024

Компания nubia объявила, что 26 февраля на выставке MWC 2024 в Барселоне анонсирует свой первый складной смартфон nubia Flip 5G.

В соцсети Weibo опубликовано промо-изображение с телефоном, из которого следует, что смартфон получит круглый блок камер с двумя сенсорами, внутри которого расположится круглый дополнительный дисплей.

Этот дизайн полностью повторяет недавно выпущенный ZTE Libero Flip. Вероятно, Nubia Flip 5G может быть его аналогом для глобального рынка. Напомним, ZTE запустит Libero Flip только в Японии по цене 63 000 йен (~38 800 рублей).