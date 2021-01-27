Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы подростков идти на митинги

Социальным сетям будут выписывать штрафы, если те не будут пресекать распространение сообщений с призывами к несовершеннолетним об участии в митингах. Это касается Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников» и YouTube. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.

По данным российского регулятора, сети не удалили в общей сложности 170 сообщений. Данных по конкретным ресурсам в ведомстве не приводили.

Размер штрафа может варьироваться от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения, сумма штрафа может быть увеличена до 10% от годовой выручки.

При этом ещё 21 января в РКН заявили, что будут штрафовать социальные сети за призывы несовершеннолетних на митинги. А в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к материалам.

Основная цель митингов — поддержка арестованного основателя ФБК Алексея Навального. Они прошли 23 января во многих городах.