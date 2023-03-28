VK Мессенджер внедрил новые технологии для ускоренной доставки сообщений и загрузки контента

VK Мессенджер внедрил передовую технологию передачи данных на базе интернет-протокола QUIC и ускорил доставку сообщений в регионах России. Пользователи сервиса могут переписываться и обмениваться фотографиями при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.

Благодаря внедрению технологии Server-Sent Events и алгоритмов сжатия трафика, VK Мессенджер ускорил доставку сообщений на 20% во всех регионах России. Технология позволяет увеличить пропускную способность и оптимально утилизировать сетевой канал устройства, а также уменьшить объём данных, которые передаются при отправке и получении сообщений.

Переход на сетевой протокол QUIC (HTTP/3) позволил VK Мессенджеру эффективнее работать в условиях нестабильного соединения и заложил основу для дальнейших оптимизаций. Новый протокол уже работает у пользователей на iOS и на Android.