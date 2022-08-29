ВКонтакте меняет дизайн личного профиля

Социальная сеть ВКонтакте представила изменения в глобальном обновлении приложения — новый профиль. По словам представителей соцсети, он даёт «широкие возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией».

Новый дизайн профиля позволяет увидеть основную информацию о пользователе, перейти к контактам и подробному описанию. Владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля.

Каждый профиль можно украсить фотографией или изображением. Например, загрузить в качестве обложки снимок с любимой футбольной командой либо приглашение на выставку собственных картин.

С помощью единой кнопки можно перейти к созданию записи, истории, разместить фото, видео, клип или начать трансляцию. Если художник часто постит свои работы, то на первый план выходит именно визуальный контент — подписчики увидят его картины, а в профиле у лидера музыкальной группы — свежие треки.

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