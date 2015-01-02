В TikTok «закручивают гайки» для подростков

Онлайн-сервис TikTok объявил об ужесточении правил для пользователей младше 18 лет. Отныне их учётные записи будут настроены как личные, что означает отключение рекомендаций этого профиля сторонним пользователям. Друзей же придётся одобрять вручную. Все остальные не увидят контента.

Помимо этого, для таких аккаунтов не будет возможности вставлять отрывков чужих роликов в свои, скачивания видео и функции дуэта. Наконец, размещать комментарии тоже смогут только друзья.

Для владельцев аккаунтов в возрасте от 16 до 17 лет дуэты и «ститчинг» останутся доступны, но только для «друзей». Скачивать ролики будет можно, но лишь в случае включения этой опции.

Эксперты уже заявили, что такие нововведения сделают социальную сеть безопаснее для подростков.