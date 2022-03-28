Бывший сотрудник «Яндекса» создаёт социальную сеть Now

Бывший сотрудник «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Облака» Дмитрий Маринин заявил о работе над новой социальной сетью под названием «Now». В отличие от сомнительного «Россграма», который до сих пор не запустился, соцсеть находится в стадии разработки и уже доступна в бета-версии.

Новинка позиционируется как полноценный аналог Instagram*. В ней есть все знакомые функции: лента, комментарии, лайки, профили пользователей, подписки, поиск и тд.

Сейчас «Now» существует в виде бета-версии приложения для Android и iOS. Загрузить приложение можно через официальный сайт проекта.

*Instagram принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

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