Новый Sony Xperia установит рекорд по автономности

Наконец-то в сети появились новости от представителей бренда Sony. Производитель готовит продолжателя традиций прошлогоднего флагмана – Xperia 1. Поэтому очередная порция слухов появилась в Weibo и автором ее стал Caybule. Автор предлагает возможные варианты названия будущего девайса: Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 1.2, Xperia 2 или даже Xperia 5 Plus.

Что касается предполагаемых технических особенностей, то особняком стоит емкий аккумулятор – 4 400 мАч. Его снимок был опубликован на Weibo, но вскоре его удалили. Но это не помешало проворным пользователям скачать его, а затем и выложит на другие ресурсы.

Отметим сразу, что по сравнению с прошлогодним устройством, производитель сделал шаг вперед в автономности. Если Xperia 1 был снабжен аккумулятором на 3 300 мАч, то флагман этого года получил куда большие возможности. И это закономерно, так как рассматриваемый девайс получит множество инноваций.

Во-первых – это наличие модуля для работы в сетях пятого поколения 5G. Во-вторых – это экран 4К, который достаточно энергозатратный. В-третьих – это чипсет Snapdragon 865. Отметим, что данный девайс станет первым с 5G-технологией и 4К-экраном. Презентация устройства состоится на MWC 2020 24 февраля.