Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra

Сегодняшняя презентация новинок от Xiaomi началась с выступления ее лидера – Лэй Цзюня. В его самом начале он рассказал, чего добилась компания за десять лет и лишь после настал черед представления новых продуктов. Первой ласточкой на этой презентации стал смартфон с довольно длинным названием — Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. Но нам его стоит именовать, как Xiaomi Mi 10 Ultra.

Скажем сразу, что разработчики заморочились над его дизайном. Все это было сделано для того, чтобы юбилейная модель была не похожа на все остальные. На рынке появится модель как с керамической задней панелью, так и с прозрачной. Первый вариант будет доступен в двух цветовых решениях: темном и светлом.

На технические характеристики также стоит обратить внимание. В качестве дисплея используется 6.67-дюймовая матрица с разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой обновления экрана – 120 Гц. Также эту модель, а в частности дисплей, выделяет 10-битная глубина цвета и поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+. Яркость дисплея также считается одной из лучших – 1120 кд/м2.

А теперь рассмотрим оптические возможности смартфона, которые кстати были оценены ресурсом DxOMark, представители которого поставили гаджет на первое место в рейтинге. В качестве датчиков используются модули разрешением 48, 48, 20 и 12 МП. Один из 48-мегапиксельных датчиков – основной, 48 и 12-мегапиксельные датчики – телефото объективы, модуль с разрешением 20 МП – широкоугольная камера. В наличии у обладателя этого девайса будет фазовый автофокус и оптическая стабилизация, а вот 120-кратный зум – это всего лишь маркетинг для привлечения внимания.

За производительности отвечает чипсет Snapdragon 865 и 16 ГБ ОЗУ. Для хранения контента используется область в 512 ГБ, стандарта UFS3.1. А так как Xiaomi Mi 10 Ultra – это высокопроизводительный смартфон, то в его недрах для охлаждения процессора используется водяное охлаждение. Для более качественной работы внутреннего охлаждения используется сразу 8 датчиков, которые следят за изменением температуры. Скажем сразу, что в базе данных бенчмарка AnTuTu, аппарат набирает 660 000 баллов.

И в самом конец отметим феноменальные возможности зарядки. В Xiaomi Mi 10 Ultra используется аккумулятор на 4 500 мАч с возможностью ускоренной зарядки. В данном случае речь идет о поддержке зарядного устройства, мощностью 120 Вт. Это значит, что всего за 5 минут, смартфон заряжается до 41%. Полный цикл зарядки просиходит за 23 минуты. Есть возможность и беспроводной зарядки, но ее мощность немного меньше – 50 Вт. Что касается стоимости, то в зависимости от объемов памяти, она колеблется в пределах от 760 до 1005 долларов.

8/128 ГБ – 760 долларов

8/256 ГБ – 805 долларов

12/256 ГБ – 865 долларов

16/512 ГБ – 1005 долларов