Смартфоны Xiaomi подорожают в 2021 году

Чем производительнее чипсет, тем выше его стоимость. Такой принцип заложен в маркетинговую стратегию. Такая стратегия продолжит существовать и в следующем году, но нас уже заранее готовят к тому, что за флагманские чипсеты, а значит и смартфоны, придется платить больше. Такая информация все чаще появляется в сети. На этот раз косвенные подтверждения поступили из стана Xiaomi.

Известнейший китайский производитель смартфонов уже сейчас начал переговоры с Qualcomm о поставках чипсетов Snapdragon 875 для своих будущих флагманов. Напомним, что сейчас топом среди чипсетов является Snapdragon 865. Стоимость данного компонента составляет около 160 долларов. Будущий флагман – то есть Snapdragon 875, оценивается его производителем в 250 долларов. В стоимость элемента входит сам чипсет и модем Snapdragon X60, который предназначен для работы в сетях пятого поколения.

Ожидается, что Snapdragon 875 будет представлен уже в конце нынешнего года. А впервые появится он на смартфонах Xiaomi и Samsung уже в начале 2021 года. А вот какова будет стоимость таких гаджетов – большой вопрос. Также отметим, что Snapdragon 875 получит ядра Cortex-X1 и Cortex-A78, которые будут производительнее ядер предыдущего поколения на 30% и 20% соответственно.