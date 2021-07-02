Новый смартфон Realme получит оптику Kodak

Китайская компания Realme объединила усилия с Kodak для создания нового смартфона с продвинутой оптической системой. Речь идёт о модели Realme GT Master Edition.

Ей приписывают новые камеры, хотя технические параметры их и самого смартфона пока не раскрываются. Также неясно, сколько будет стоить новинка, но выйдет она уже в июле.

Вице-президент Realme Сю Ци Чейз разместил на странице в социальной сети Weibo фото, сделанное на этот смартфон.

Отметим, что это будет уже не первое решение такого рода, к которому приложили руки специалисты Kodak. Компания в 2015 году выпустила первый смартфон под названием IM5, а в 2016-м — Kodak Ektra.

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