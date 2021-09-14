Появилось первое фото совместного смартфона Kodak и Oppo

Послезавтра, 16 сентября, состоится презентация компании Oppo, где разработчики покажут новую оболочку ColorOS 12. Также ожидается анонс смартфонов Oppo K9 Pro и Oppo Find X3 Pro Photographer Edition. О последнем и пойдёт речь.

На свежих постерах разработчики показали необычный двухцветный дизайн новинки. При этом отличаются и материалы — верхняя часть тыльной панели из металла, остальная — покрыта кожей. Это лимитированное издание, которое будет поставляться в специальной упаковке.

Помимо смартфона, там будет ремешок на руку, чехол с текстурой, как у задней панели, скрепка для SIM-карты, наушники, блок питания и кабель. Как отмечается, новинку разработали совместно Oppo и Kodak.

В техническом плане новинка получит процессор Snapdragon 888, до 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ постоянной, аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч с поддержкой 65-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядки. Основная камера получит модули на 50 + 13 + 3 МП. Фронтальная — 32 МП.