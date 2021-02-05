Новый iPhone SE 3 внешне будет внешне копировать iPhone 11

В сети появилась новая информация о будущем смартфоне iPhone SE 3. Похоже, что эта модель будет выполнена в ином корпусе, чем ранее, и получит мощное железо.

По данным китайских источников, ещё не анонсированный iPhone SE 3 получит корпус базовой модели iPhone 11, 6,1-дюймовый IPS-дисплей, основную камеру с двумя модулями по 12 МП. При этом сканер лица Face ID у новинки будет, как и сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке включения.

Внутри новинка получит процессор Apple A14, но без модема 5G. Дата выпуска и цена новой версии iPhone SE по-прежнему неизвестны. Однако ранее сообщалось, что новинку может ожидать только в 2022 году.