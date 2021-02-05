Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Новый iPhone SE 3 внешне будет внешне копировать iPhone 11

В сети появилась новая информация о будущем смартфоне iPhone SE 3. Похоже, что эта модель будет выполнена в ином корпусе, чем ранее, и получит мощное железо.

По данным китайских источников, ещё не анонсированный iPhone SE 3 получит корпус базовой модели iPhone 11, 6,1-дюймовый IPS-дисплей, основную камеру с двумя модулями по 12 МП. При этом сканер лица Face ID у новинки будет, как и сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке включения.

Внутри новинка получит процессор Apple A14, но без модема 5G. Дата выпуска и цена новой версии iPhone SE по-прежнему неизвестны. Однако ранее сообщалось, что новинку может ожидать только в 2022 году.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить