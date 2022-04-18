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Новости

iPhone 11 могут снять с производства после выхода iPhone 14

Apple может поэтапно завершить производство iPhone 11 после того, как представит линейку iPhone 14.

Компания не до конца приняла это решение. Apple будет ориентироваться на продажи iPhone SE, который вышел в марте 2022 года. По данным iDrop News, доступный iPhone SE не сильно впечатлил покупателей, зато резко поднял спрос на iPhone 11. Последний стоит на $70 дороже, но при этом у него неустаревший дизайн, две камеры и еще стабильный процессор.

Также ожидается, что после выхода iPhone 14 упадет стоимость iPhone 12 с $699 до $599, но смартфон останется на рынке, как минимум, еще на год. Что будет с производством и продажами iPhone 12 mini неизвестно.

Про линейку iPhone 14 появляется все больше подробностей. Например, стало известно какие дисплеи будут у моделей, а также опубликованы многочисленные качественные рендеры Pro-версии.

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Источник:
idropnews

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