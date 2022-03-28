Apple снижает производство новых iPhone SE 2022

Apple сокращает производство новых iPhone SE 3. Смартфоны представили только 8 марта, у компании на них были высокие планы продаж.

Однако уже сейчас, Apple сообщила своим поставщикам, что снижает производство Phone SE 2022 на 2-3 млн единиц. Это примерно на 20% меньше, чем купертиновцы планировали изначально. Причинами называли уменьшение спроса и сокращение запасов, скорее всего, речь о дефиците микросхем.

Аналитик Мин-Чи Куо следом переоценил количество поставок iPhone SE 3 в этом году с 25-30 млн до 15-20 млн единиц.

Также сократилось и производство iPhone 13 и AirPods из-за снижения сезонного спроса.

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