Топ-5 самых популярных смартфонов в России

Лидер рейтинга сохраняет свою позицию уже пятый год подряд.
Редакция The GEEK сегодня в 14:57

iPhone 11 уже пятый год подряд остаётся самым популярным смартфоном среди россиян. К такому выводу пришли аналитики МТС, проанализировав устройства, зарегистрированные в мобильной сети.

Топ-5 самых популярных смартфонов в России выглядит следующим образом:

  • iPhone 11;
  • Realme Note 50;
  • iPhone 16 Pro Max;
  • iPhone 16 Pro;
  • iPhone XR.

Устойчивое лидерство iPhone 11 связывают с тем, что смартфон всё ещё актуален по производительности, камере и автономности, что позволяет пользователям не спешить с обновлением. Он полностью закрывает основные повседневные задачи — мессенджеры, видео, приложения, платежи — и остаётся надёжным выбором на фоне роста цен на новую технику.

Тем не менее, в 2025 году около 10% владельцев iPhone 11 всё же заменили его, преимущественно на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

