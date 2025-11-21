iPhone 11 уже пятый год подряд остаётся самым популярным смартфоном среди россиян. К такому выводу пришли аналитики МТС, проанализировав устройства, зарегистрированные в мобильной сети.
Топ-5 самых популярных смартфонов в России выглядит следующим образом:
- iPhone 11;
- Realme Note 50;
- iPhone 16 Pro Max;
- iPhone 16 Pro;
- iPhone XR.
Устойчивое лидерство iPhone 11 связывают с тем, что смартфон всё ещё актуален по производительности, камере и автономности, что позволяет пользователям не спешить с обновлением. Он полностью закрывает основные повседневные задачи — мессенджеры, видео, приложения, платежи — и остаётся надёжным выбором на фоне роста цен на новую технику.
Тем не менее, в 2025 году около 10% владельцев iPhone 11 всё же заменили его, преимущественно на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
