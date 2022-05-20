iPhone SE 2020 подешевел в России

Компания Apple в 2020 году представила второе поколение iPhone SE. Смартфон получил дизайн iPhone 8, процессор от iPhone 11 и экран IPS. В России его стартовая стоимость начиналась от 40 тысяч рублей за версию на 64 ГБ памяти.

С момента его запуска прошло всего 2 года, а стоимость iPhone SE 2-го поколения в российских магазинах заметно снизилась. Сейчас стартовая цена iPhone SE 2 на 64 ГБ памяти начинается от 30 тысяч рублей, а за 128 ГБ просят минимум 35 тысяч рублей.

Такое удешевление связано с тем, что iPhone SE 2020 сняли с продажи, а на его смену пришел iPhone SE 3. Кроме того, официальные поставки Apple в Россию прекратились, что по мнению многих ретейлеров вызовет скорый дефицит iPhone в стране.

Сейчас Apple продаёт третье поколение iPhone SE, которое было представлено в марте 2022, но до российского рынка смартфон не доехал.

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