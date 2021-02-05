iPhone SE 3 может не выйти в этом году

Выпуск и успех iPhone SE 2020 года показал компании Apple перспективность такого шага. По состоянию на третий квартал прошлого года, на эту модель пришлось более половины всех продаж iPhone в США. Потому iPhone SE 3 ждут многие. Но, похоже, он выйдет только в 2022 году.

Аналитик JP Morgan Уильям Янг заявил, что новинку покажут не ранее первой половины 2022 года. По его данным из цепочки поставок, Apple уже работает над новым смартфоном. Данных о ценах пока нет.

Также Янг утверждает, что iPhone SE 3 может получить процессор A14 Bionic и дизайн в стиле iPhone XR. Это подтверждает и то, что новинке приписывают сканер отпечатка пальца сбоку. Если бы это был девайс в корпусе iPhone 8/8 Plus, то кнопка была бы на передней панели.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо упоминал, что iPhone SE 3 не появится в первой половине 2021 года, что отчасти подтверждает слова Янга. Но это может также указывать на релиз в конце года.