Новый фильм о Бонде перенесли из-за коронавируса

Новый фильм о Джеймсе Бонде также известный как «агент 007», придётся подождать минимум до осени 2020 года. Перенос связан со вспышкой коронавируса.

Об этом стало известно из сообщений студий Metro-Goldwyn-Mayer, Universal и Eon, они занимались созданием фильма «Не время умирать». Мировая премьера должна была состоятся в апреле, но было принято решение о переносе на 25 ноября.

Также есть версия, что сдвиг даты выхода фильма произошел из-за открытого письма фанатов. Поклонники просили продюсеров отложить показ картины, чтобы последняя часть с участием Дэниела Крэйга в главной роли, сделала лучшие кассовые сборы.

На днях стало известно об отмене других значимых мероприятий. Google отказалась от проведения конференции для разработчиков I/O 2020 в пользу онлайн-трансляции. На ней компания покажет Android 11 и новые устройства.