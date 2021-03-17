Новые рендеры Xiaomi Mi 11 Lite и подтверждённые характеристики

В сети появились рендеры смартфона Xiaomi Mi 11 Lite. Судя по картинке, будет доступно три варианта: чёрный, сине-фиолетовый и персиковый. Данных о других цветах пока нет.

При этом новинка сзади очень походит на Mi 11. А вот спереди отличий больше — фронтальная камера врезана в углу, а сам экран плоский.

Что касается характеристики, то ожидается две версии: с 4G и 5G. Первая модель получит процессор Snapdragon 732G, вторая — более мощный Snapdragon 775G. Другие спецификации одинаковы.

Новинке приписывают дисплей IPS с разрешением Full HD и частотой 90 Гц. Будет 6-8 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4150 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Постоянной памяти, скорее всего, будет 128/256 ГБ. Анонс в Европе ожидается в ближайшие дни.