Сетевые источники сообщат, что новый недорогой смартфон Xiaomi Mi 11 Lite появится сразу во всём мире, а не только в Китае. На это указывает модельный номер устройства M2101K9AG.

Девайс с таким обозначением появился на сайте Малайзийского института стандартов и промышленных исследований (SIRIM). Ранее он был замечен в базе данных Bluetooth SIG.

Новинка получит поддержку беспроводных соединений Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS и VoLTE.

Внутри будет установлен процессор Snapdragon 732G, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Ёмкость аккумулятора составит 4150 мАч.

Ожидается, что у новинки будет экран с частотой 120 Гц, что касается камер, то обещаны модули на 64, 8 и 5 МП. Цена не сообщается.