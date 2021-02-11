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Новости

Xiaomi Mi 11 Lite появится сразу во всём мире

Сетевые источники сообщат, что новый недорогой смартфон Xiaomi Mi 11 Lite появится сразу во всём мире, а не только в Китае. На это указывает модельный номер устройства M2101K9AG.

  • Xiaomi Mi 11 Lite

Девайс с таким обозначением появился на сайте Малайзийского института стандартов и промышленных исследований (SIRIM). Ранее он был замечен в базе данных Bluetooth SIG.

  • Xiaomi Mi 11 Lite

Новинка получит поддержку беспроводных соединений Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS и VoLTE.

Внутри будет установлен процессор Snapdragon 732G, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Ёмкость аккумулятора составит 4150 мАч.

Ожидается, что у новинки будет экран с частотой 120 Гц, что касается камер, то обещаны модули на 64, 8 и 5 МП. Цена не сообщается.

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Источник:
GizChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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