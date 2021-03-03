Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite подтверждены официально

В базе данных Google Play Console обнаружено описание недорогого смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который скоро выйдет в продажу. Внешне он почти полностью копирует Xiaomi Mi 11. Однако у Lite-версии экран плоский, тогда как у обычной модели он изогнутый.

Новинка получит дисплей с разрешением FullHD+. Внутри будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4150 мА•ч. Мощность зарядки составляет 33 Вт.

В качестве ОС обещана операционная система Android 11 с оболочкой MIUI. Цена пока не уточняется.