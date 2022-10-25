Новые карты NVIDIA GeForce RTX 3060 получили «урезанные» характеристики

Утечки подтвердилась, компания NVIDIA готовит к выходу видеокарты GeForce RTX 3060/3060 Ti с памятью GDDR6X. Сначала свою версию показала ASUS, теперь же появились версии RTX 3060 от той же ASUS и Manli. Эти карты оснащены 8 ГБ памяти, у оригинальной версии было 12 ГБ, но GDDR6.

В числе других изменений значится более узкая шина данных — теперь 128 бит вместо 192. Это означает снижение пропускной способности с 360 до 240 ГБ/с. Частота памяти не изменилась — 15 ГГц.

Таким образом, более современная память «компенсировалась» меньшим объёмом и более узкой шиной. Осталось дождаться тестов, чтобы сказать, насколько сильно всё это повлияло на работу.

Цены на RTX 3060 в Европе начинаются с 380 евро, тогда как более быстрая Radeon RX 6650 XT оценивается минимум в 350 евро.