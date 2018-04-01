Представлен Samsung Galaxy S20: 108 Мп, 120 Гц и мощный аккумулятор

Как и ожидалось, компания Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все ранние слухи подтвердились, даже названия остались идентичными.

Особых отличий между Galaxy S20 и S20+ нет, если только в размерах. Сам внешний вид сильно напоминает более доступную модель Galaxy A51. На месте остался стеклянный маркий корпус, который мы уже видели в Galaxy S10.

Компания повелась на модные тенденции и лишила устройства стандартного 3,5 мм разъёма. В основном остался стереозвук и поддержка карт формата microSD.

Дисплей Galaxy S20 составляет 6,2-дюйма, старшая версия S20+ получила 6,7 дюймов. Обе модели обладают AMOLED-дисплеями 3200×1440 точек с частотой обновления экрана 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Самая топовая версия Galaxy S20 Ultra оснащается огромным 6,9-дюймовым экраном.

Интересно, что все три модели имеют одинаковые характеристики: процессор Snapdragon 865/Exynos 990, 8/12 Гб оперативной памяти и 128 ГБ (S20) и 128/512 ГБ (S20+) флеш-памяти.

В базовых моделях есть основная камера на 12 Мп, но нет 100-кратного зума и отдельного ToF-сенсора. Galaxy S20 Ultra оснастили мощный 108 Мп модулем и 100 кратным зумом. В принципе, последний получил огромный модуль, который занимает добрую часть корпуса.

В смартфонах ёмкий аккумулятор на 4000 мАч. Но пока неизвестно, как это скажется 120 Гц на автономности и дисплеях высокой чёткости.

В России цены будут следующими:

Galaxy S20 — 69 990 рублей;

Galaxy S20+ — 79 990 рублей;

Galaxy S20 Ultra — 99 990 рублей.

В России Galaxy S20 поступят в продажу 13 марта.