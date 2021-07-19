Какой могла бы быть новая PSP

Похоже, что мир понемногу переходит на мобильный гейминг. И мобильный — не только в плане смартфонов. В своё время PlayStation Portable совершила революцию, сейчас на её место пришла Nintendo Switch, а в будущем появится Steam Deck от Valve. И на этом фоне в сети вспомнили фанатский концепт возможной портативной консоли от Sony.

Ещё в мае на YouTube-канале Technizo Concept появился вариант фанатского дизайна новой PlayStation Portable. Возможной модели приписывали экран 6,2 дюйма с разрешением 1440р, камерой на тыльной стороне и другими улучшениями.

При этом слухи о самой консоли появились ещё в конце зимы. Сообщалось, что Sony разрабатывает новую PSP с поддержкой 5G и облачными играми. Таким образом, она могла бы стать альтернативой для тех, кто не хочет платить за PS5, но готов оплачивать подписку PS Now.

На данный момент нет точной информации о статусе проекта. Источник в лице зарубежного ресурса T3 пока не дал новых данных по этому поводу. Возможно, портативной консоли от Sony не будет в принципе.