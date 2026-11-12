WHOOP запустила социальную ленту для публикации тренировок и достижений

WHOOP запустила социальную ленту WHOOP Humans. Она доступна вместе с последним обновлением приложения.

Пользователи выбирают, публиковать ли данные о сне, восстановлении, нагрузке, вариабельности сердечного ритма и пульсе в покое. Кроме того, можно отмечать виды тренировок и достижения для публикации. В первую очередь, Humans задумана как сеть без ботов и ИИ-контента.

В разделе Moments можно делиться фотографиями с тренировок и важных событий, а также просто хранить их для себя в приватном аккаунте.

В компании отметили, что Humans не заменит функцию Teams, которая объединяет участников в группы с таблицами лидеров. Буде