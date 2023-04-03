Новая книга о Стиве Джобсе выйдет 11 апреля

Готовится к выходу новая книга о знаменитом американском предпринимателе, изобретателе и основателе Apple, Стиве Джобсе.

Книга, получившая название «Make Something Wonderful», будет содержать неизданные ранее электронные письма, различные расшифровки диалогов и фотографии. Ответственность за издательство книги возьмёт на себя «Архив Стива Джобса», который был основан Джони Айвом, Лорен Пауэлл Джобс (женой Джобса) и другими близкими сооснователю Apple людьми.

На данный момент известно о выходе бесплатной цифровой версии, которая будет доступна для загрузки с 11 апреля. Информация о печатной версии книги пока остаётся неизвестной.