Друзья и семья Стива Джобса запустили организацию, посвящённую его наследию

Семья и друзья основателя Apple Стива Джобса запустили проект в память о предпринимателе «Архив Стива Джобса». Он призван сохранить наследие предпринимателя и изобретателя. Также участие в работе над проектом принимали Тим Кук и Джони Айв.

Пока архив состоит из библиотеки материалов, связанных с Джобсом. В нём можно прочитать письма, которые Джобс отправлял сам себе, так он фиксировал свои мысли. Кроме того, на страницах можно обнаружить цитаты предпринимателя с фрагментами его выступлений и интервью.

В будущих планах проекта запустить программы, инициативы, партнёрства и стипендии, которые будут отражать ценности Джобса.

Позже появятся другие исторические материалы, касающиеся Стива — в том числе ранее не публиковавшиеся.

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