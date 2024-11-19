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Nothing представила вторую коллекцию одежды Apparel

Не смартфоном единым

Пока фанаты ждут Phone (3), компания Nothing анонсировала вторую коллекцию фирменной одежды под названием Apparel Drop 2. Первая коллекция увидела свет в конце 2023 года.

Nothing разработала лимитированную коллекцию Apparel Drop 2 в сотрудничестве с Teenage Engineering. Она включает в себя спортивную куртку, брюки и комбинезон из ткани рип-стоп, а также толстовку с капюшоном.

Элементы коллекции доступны по следующим ценам:

  • Толстовка — €100 (~10 600 ₽)
  • Спортивная куртка — €110 (~11 700 ₽)
  • Спортивные брюки — €100 (~10 600 ₽)
  • Комбинезон — €150 (~16 000 ₽)

Продажи стартуют 21 ноября, а приобрести новинки можно будет на официальном сайте компании и в фирменном магазине Nothing Store, который находится в Лондоне.

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Источник:
The GEEK

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