Nothing представила вторую коллекцию одежды Apparel

Пока фанаты ждут Phone (3), компания Nothing анонсировала вторую коллекцию фирменной одежды под названием Apparel Drop 2. Первая коллекция увидела свет в конце 2023 года.

Nothing разработала лимитированную коллекцию Apparel Drop 2 в сотрудничестве с Teenage Engineering. Она включает в себя спортивную куртку, брюки и комбинезон из ткани рип-стоп, а также толстовку с капюшоном.

Элементы коллекции доступны по следующим ценам:

Толстовка — €100 (~10 600 ₽)

Спортивная куртка — €110 (~11 700 ₽)

Спортивные брюки — €100 (~10 600 ₽)

Комбинезон — €150 (~16 000 ₽)

Продажи стартуют 21 ноября, а приобрести новинки можно будет на официальном сайте компании и в фирменном магазине Nothing Store, который находится в Лондоне.