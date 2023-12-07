Фанаты разочарованы: Nothing представила линейку одежды Apparel

7 декабря Nothing представила свой мерч, дизайн которого вдохновлен продукцией компании и классической заводской одеждой. Продажи одежды стартовали уже сегодня.

Униформа получила название Nothing Apparel. Её создавали в сотрудничестве с Teenage Engineering с упором на качество для того, чтобы она была максимально долговечной.

В первый дроп вошла полупрозрачная кепка Nothing Cap за €40 (~4000 рублей) и аналогичный лабораторный халат Nothing Labcoat за €199 (~20000 рублей).

В комментариях пользователи выразили свое разочарование, несмотря на то, что трейлер дропа одежды от Nothing был опубликован за сутки до анонса. Некоторые фанаты ожидали, что вместе с мерчем будет представлен новый Nothing Phone (2a).

Согласно слухам, следующая дата, когда Nothing может представить новый продукт, — январь 2024 года.