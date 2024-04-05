Nothing планирует выпустить сразу два новых смартфона – Phone (3) и Phone (2a) Pro

Инсайдер Дилан Руссель (evowizz) сообщил, что в 2024 году компания Nothing планирует выпустить минимум два новых смартфона в дополнение к недавно представленному Phone (2a).

Согласно источнику, разрабатываемые устройства носят кодовые наименования «PacmanPro» и «Tetris». Исходя из названия Phone (2a), которое ранее обозначалось как «Pacman», предполагается, что «PacmanPro» может стать улучшенной версией этой модели.

В свою очередь, «Tetris» вероятно является Nothing Phone (3). Ожидается, что он будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8s Gen 3.

Кроме трех смартфонов, Nothing через несколько недель представит новые наушники Ear (3), а к концу года могут появиться и другие продукты, включая продолжение линейки наушников Ear (Stick) и устройства от бюджетного суббренда CMF.