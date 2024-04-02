Первые детали и дата выхода Nothing Phone (3) утекли в сеть

Компания Nothing начала разработку своего нового флагмана Phone (3). Некоторые подробности будущего устройства уже утекли в сеть.

Отраслевые источники сообщают, что Nothing Phone (3), скорее всего, получит процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. При этом смартфон могут представить уже в июле, а его стоимость в Индии составит $480-540 (~44300-49800 рублей).

Дата релиза Nothing Phone (3) действительно выглядит правдоподобно, так как именно в июле в 2022 и 2023 годах дебютировали Phone (1) и Phone (2).