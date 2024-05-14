Nothing Phone (2a) получил первую Android 15 Developer Preview

Компания Nothing выпустила первую версию прошивки Android 15 Developer Preview для разработчиков. Интересно, что ее получил не флагманский смартфон, а среднебюджетный Nothing Phone (2a).

В сообщении разработчики предупредили, что сборка Android 15 все еще находится на ранней стадии, и некоторые функции могут отсутствовать или не работать. В частности, в ней нет фирменных приложений Nothing, а также не работает регистрация отпечатков пальцев и разблокировка по лицу.

Во время установки Android 15 DP1 память устройства отформатируется, все данные удалятся. Перед началом установки рекомендуется создать резервную копию. Сборка предназначается в первую очередь для разработчиков и других опытных пользователей. Установка не рекомендуется обычным пользователям.

Android 15 Developer Preview можно скачать по ссылке (ссылка на скачивание отката). Прошивка ставится на Nothing Phone (2a) с системой Nothing OS 2.5.5a по инструкции.