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Nothing Phone (2a) показали на официальном рендере

1 февраля Nothing официально анонсировала свой первый среднебюджетный смартфон Nothing Phone (2a). Сегодня портал Smartprix совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали официальный рендер нового устройства.

Задняя часть смартфона сильно изменилась в сравнении с Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2). Но Nothing все-таки отдала предпочтение более привычному дизайну блока камер. Однако, на рендере отсутствуют глифы. При этом ранние рендеры и просочившиеся изображения демонстрировали их наличие.

Ранее многие источники публиковали рендеры и фотографии прототипов, на которых блок камер был размещен по центру смартфона. Однако, вероятно, от такого дизайна Nothing отказалась.  

Ранние рендеры Nothing Phone (2а)

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Источник:
Smartprix
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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