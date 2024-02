Nothing Phone (2a) показали на официальном рендере

1 февраля Nothing официально анонсировала свой первый среднебюджетный смартфон Nothing Phone (2a). Сегодня портал Smartprix совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали официальный рендер нового устройства.

Задняя часть смартфона сильно изменилась в сравнении с Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2). Но Nothing все-таки отдала предпочтение более привычному дизайну блока камер. Однако, на рендере отсутствуют глифы. При этом ранние рендеры и просочившиеся изображения демонстрировали их наличие.

Ранее многие источники публиковали рендеры и фотографии прототипов, на которых блок камер был размещен по центру смартфона. Однако, вероятно, от такого дизайна Nothing отказалась.

Ранние рендеры Nothing Phone (2а)