Утечка: официальные рендеры и характеристики наушников CMF Buds 2

За несколько недель до презентации в сети появились официальные рендеры и характеристики новых беспроводных наушников CMF Buds 2 от Nothing. Их опубликовал инсайдер Sudhanshu1414 и портал 91mobiles, однако спустя несколько часов материалы были удалены.
Согласно утечке, CMF Buds 2 получат:
- 11-миллиметровые драйверы с PMI диафрагмой
- Поддержку Bluetooth 5.4
- Защиту от влаги по стандарту IP55
- Автономность до 13,5 часа, а с зарядным кейсом — до 55 часов
- Активное шумоподавление до 48 дБ
- Технологию Ultra Bass 2.0
- Пространственное звучание
- Интеграцию ИИ-помощника ChatGPT
Модель выйдет в трех цветах: черном, бирюзовом и оранжевом. Ориентировочная стоимость устройства в Европе составит около 59 евро.
Официальная презентация наушников состоится 28 апреля. В этот день компания также представит смартфон CMF Phone 2 Pro и наушники Buds 2a и Buds 2 Plus.
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