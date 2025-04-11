Утечка: официальные рендеры и характеристики наушников CMF Buds 2

За несколько недель до презентации в сети появились официальные рендеры и характеристики новых беспроводных наушников CMF Buds 2 от Nothing. Их опубликовал инсайдер Sudhanshu1414 и портал 91mobiles, однако спустя несколько часов материалы были удалены.

Согласно утечке, CMF Buds 2 получат:

11-миллиметровые драйверы с PMI диафрагмой

Поддержку Bluetooth 5.4

Защиту от влаги по стандарту IP55

Автономность до 13,5 часа, а с зарядным кейсом — до 55 часов

Активное шумоподавление до 48 дБ

Технологию Ultra Bass 2.0

Пространственное звучание

Интеграцию ИИ-помощника ChatGPT

Модель выйдет в трех цветах: черном, бирюзовом и оранжевом. Ориентировочная стоимость устройства в Европе составит около 59 евро.

Официальная презентация наушников состоится 28 апреля. В этот день компания также представит смартфон CMF Phone 2 Pro и наушники Buds 2a и Buds 2 Plus.