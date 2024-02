Cреднебюджетный Nothing Phone (2a) официально анонсирован

1 февраля компания Nothing официально анонсировала новый смартфон Nothing Phone (2a). Слухи о том, что устройство находится в разработке, ходили несколько месяцев. О новом смартфоне рассказал в видео соучредитель Nothing Акис Евангелидис.

Новый смартфон Nothing Phone (2a) предназначен для менее требовательных пользователей. Этот аппарат унаследует некоторые особенности Nothing Phone (2), но получит более простое “железо”. Phone (2a) позиционируется как устройство среднего ценового сегмента со всеми уникальными фишками бренда Nothing.

Страница Nothing Phone (2a) уже появилась на официальном сайте компании. В соцсетях опубликован тизер устройства, однако, конкретные детали дизайна или характеристик не раскрываются. На странице продукта размещен слоган: «Посмотрите на мир свежим взглядом».

Согласно данным инсайдеров, Nothing Phone (2a) оснастят процессором MediaTek Dimensity 7200, однако эта информация пока не подтверждена официально. О том, что еще известно про новый среднебюджетник Nothing, читайте в материале.

Ожидаем, что полноценный дебют нового устройства состоится на выставке Mobile World Congress 2024, в которой Nothing принимает участие. Она пройдёт 27 февраля в Барселоне.