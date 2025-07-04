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Расписание выхода серий 2 сезона сериала «Песочный человек» на Netflix

Где и когда смотреть финальный сезон, дата выхода всех серий и что известно о спецэпизоде.

Первые шесть серий второго и финального сезона сериала «Песочный человек» («The Sandman»), основанного на одноименном комиксе Нила Геймана, вышли на Netflix.

О чем 2 сезон «Песочного человека»?

Во 2 сезоне повелитель царства снов Морфей воссоединится с остальными Вечными, а также вновь спустится в Ад и встретится с Коринфянином.

Расписание выхода серий 2 сезона «Песочного человека»

Во втором сезоне «Песочного человека» 12 серий. Первые шесть вышли 3 июля 2025 года. Еще пять эпизодов станут доступны 24 июля. А 31 июля выйдет специальный выпуск, который, судя по всему, будет посвящен Смерти.

СерияДа­та выхода
1. «Сезон туманов» («Season of Mists»)3 июля 2025
2. «Правитель ада» («The Ruler of Hell»)3 июля 2025
3. «Больше дьяволов, чем может вместить огромный ад» («More Devils Than Vast Hell Can Hold»)3 июля 2025
4. «Короткие жизни» («Brief Lives»)3 июля 2025
5. «Песня Орфея» («The Song of Orpheus»)3 июля 2025
6. «Кровь семьи» («Family Blood»)3 июля 2025
7. «Время и ночь» («Time and Night»)24 июля 2025
8. «Топливо для огня» («Fuel for the Fire»)24 июля 2025
9. «Добродетели» («The Kindly Ones»)24 июля 2025
10. «Долгая жизнь королю» («Long Live the King»)24 июля 2025
11. «Сказка о грациозных концах» («A Tale of Graceful Ends»)24 июля 2025
12. «Смерть: высокая цена жизни» («Death: The High Cost of Living») (специальный эпизод)31 июля 2025
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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