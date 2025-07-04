Расписание выхода серий 2 сезона сериала «Песочный человек» на Netflix

Первые шесть серий второго и финального сезона сериала «Песочный человек» («The Sandman»), основанного на одноименном комиксе Нила Геймана, вышли на Netflix.
О чем 2 сезон «Песочного человека»?
Во 2 сезоне повелитель царства снов Морфей воссоединится с остальными Вечными, а также вновь спустится в Ад и встретится с Коринфянином.
Расписание выхода серий 2 сезона «Песочного человека»
Во втором сезоне «Песочного человека» 12 серий. Первые шесть вышли 3 июля 2025 года. Еще пять эпизодов станут доступны 24 июля. А 31 июля выйдет специальный выпуск, который, судя по всему, будет посвящен Смерти.
|Серия
|Дата выхода
|1. «Сезон туманов» («Season of Mists»)
|3 июля 2025
|2. «Правитель ада» («The Ruler of Hell»)
|3 июля 2025
|3. «Больше дьяволов, чем может вместить огромный ад» («More Devils Than Vast Hell Can Hold»)
|3 июля 2025
|4. «Короткие жизни» («Brief Lives»)
|3 июля 2025
|5. «Песня Орфея» («The Song of Orpheus»)
|3 июля 2025
|6. «Кровь семьи» («Family Blood»)
|3 июля 2025
|7. «Время и ночь» («Time and Night»)
|24 июля 2025
|8. «Топливо для огня» («Fuel for the Fire»)
|24 июля 2025
|9. «Добродетели» («The Kindly Ones»)
|24 июля 2025
|10. «Долгая жизнь королю» («Long Live the King»)
|24 июля 2025
|11. «Сказка о грациозных концах» («A Tale of Graceful Ends»)
|24 июля 2025
|12. «Смерть: высокая цена жизни» («Death: The High Cost of Living») (специальный эпизод)
|31 июля 2025
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