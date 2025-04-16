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Nothing раскрыла процессор CMF Phone 2 Pro и разочаровала фанатов

Поклонники бренда рассчитывали на большее.

Nothing официально подтвердила, что новый смартфон CMF Phone 2 Pro будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300 Pro. Выбор оказался неожиданным для многих поклонников бренда, которые рассчитывали на более значительное обновление.

Пользователи ожидали, что новинка получит более мощный чип — например, Dimensity 7400, — особенно на фоне прошлогоднего CMF Phone 1, «сердцем» которого был Dimensity 7300. Однако производитель сделал ставку на улучшенную версию того же процессора. Он будет на 10% производительнее по CPU и на 5% — по GPU.

CMF Phone 2 Pro в Geekbench набирает порядка 1000 баллов в одноядерном тесте и около 3000 в многоядерном. Эти цифры почти не отличаются от результатов CMF Phone 1 — 1000 и 2850 баллов соответственно.

Официальный анонс CMF Phone 2 Pro состоится 28 апреля.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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