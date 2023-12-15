Nothing Phone (2) получил Android 14: обновление ОС 2.5

Несколько часов назад Nothing официально выпустила крупнейшее обновление Nothing OS 2.5 (Android 14) для пользователей Phone (2). Обновление содержит большое количество улучшений и новых функций.

Что касается Nothing Phone (1), то открытый бета-тест прошивки Nothing OS 2.5 для данного устройства стартует до конца 2023 года.

Список изменений Nothing OS 2.5 для Nothing Phone (2)

Персонализация:

Изменен дизайн единой страницы настройки главного экрана и экрана блокировки, а также улучшен процесс редактирования обоев для более полного представления о доступных опциях

Новый эффект обоев «Atmosphere», превращающий фоновую фотографию в динамические обои, которые добавят движения краскам на главном экране, а также бесшовный переход между домашним экраном и экраном блокировки

Новый эффект «Стеклянные обои», придающий фоновым изображениям уникальный вид

Представлены однотонные обои для более чистого внешнего вида главного экрана

В раздел основных цветов добавлена монохромная цветовая тема

Глифы:

Интеграция Glyph Progress с Календарем Google, позволяющая следить за предстоящими событиями с помощью 5-минутного обратного отсчета на интерфейсе Glyph

Glyph Timer теперь поддерживает пресеты времени, что позволяет быстро установить желаемую продолжительность

Добавлен доступ к Glyph Timer прямо с экрана блокировки без необходимости разблокирования устройства

Появилась возможность открывать всплывающее окно Glyph Timer нажатием, а не удержанием

Новая Glyph-анимация при использовании NFC

Улучшена работа функции Flip to Glyph

Жесты:

Настраиваемое двойное нажатие кнопки питания для быстрого доступа к выбранной функции. Для этого необходимо зайти в Настройки > Система > Жесты

Дополнительные параметры ярлыков на экране блокировки («Не беспокоить», «Отключить звук», сканер QR-кода, камера)

Быстрое создание скриншотов с помощью жеста смахивания тремя пальцами.

Новый редактор снимков экрана и меню, предоставляющие более расширенные функции редактирования и быстрого удаления

Другие улучшения:

Оптимизирована работа приложения «Погода» и улучшены уведомления о непогоде

Обновлено под стиль Nothing визуальное оформление стрелки жеста назад

Появилась возможность раздельной установки громкости звонка и уведомлений

Обновлен дизайн быстрых настроек и добавлена поддержка отображения большего количества иконок устройств

Улучшена стабильность работы камеры

Повышена общая стабильность системы для более надежной и плавной работы

Новые виджеты:

Виджет шагомера

Виджет медиаплеера

Виджет «Экранное время»

Для их использования необходимо обновить через Play Store приложение Nothing Launcher и Nothing Widgets до последних версий.

Как установить Nothing OS 2.5 для Nothing Phone (2)?

Обновление развертывается поэтапно. Проверить доступность апдейта для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

Есть возможность ручной установки обновления. Его можно скачать по ссылке. Обновление ставится на версию прошивки 2.5 beta 2, заранее рекомендуется сделать резервную копию. Позже будет опубликован апдейт для установки поверх Nothing OS 2.0.4.

Инструкция по установке:

В приложении «Файлы» в корневой папке внутренней памяти создайте папку «ota» (без кавычек)

Скачайте zip-архив обновления по ссылке выше и поместите его в эту папку

В приложении «телефон» введите команду *#*#682#*#*, чтобы запустить инструмент ручного обновления, и нажмите «Directly apply OTA from select»

Приложение будет искать наличие OTA-файлов в памяти и начнет их установку

После установки перезагрузите устройство