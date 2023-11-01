Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.0.4

В начале сентября Nothing представила обновление 2.0.3. Спустя почти два месяца компания радует владельцев Nothing Phone (2) новой версией прошивки 2.0.4, которая хоть и не привносит чего-то кардинального нового, но в любом случае улучшает пользовательский опыт и исправляет ошибки.

Список изменений Nothing OS 2.0.4

Нововведения:

Добавлен новый виджет «Фото», позволяющий отображать любимые фотографии на главном экране или экране блокировки

Обновлен интерфейс библиотеки виджетов – теперь они отображаются в категориях

Добавлена возможность скрывать значки приложений на панели приложений. Чтобы отобразить скрытые значки необходимо сделать свайп вправо в списке приложений

Улучшения и исправления ошибок:

Улучшена обработка сцен с ярким контровым светом

Улучшена точность зума между предварительным просмотром и отснятыми кадрами

Улучшена громкость динамика в определенных сценариях

Оптимизирован звук при одновременном подключении к умным часам и наушникам через Bluetooth

Обновление до октябрьского патча безопасности Google

Обновление в 87,14 МБ, как и прежде будет развертываться поэтапно. Проверить доступность апдейта для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

Напомним, что сейчас также проходит бета-тест Nothing OS 2.5, которая построена на основе Android 14.