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Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.0.4

В начале сентября Nothing представила обновление 2.0.3. Спустя почти два месяца компания радует владельцев Nothing Phone (2) новой версией прошивки 2.0.4, которая хоть и не привносит чего-то кардинального нового, но в любом случае улучшает пользовательский опыт и исправляет ошибки.

Список изменений Nothing OS 2.0.4

Нововведения:

  • Добавлен новый виджет «Фото», позволяющий отображать любимые фотографии на главном экране или экране блокировки
  • Обновлен интерфейс библиотеки виджетов – теперь они отображаются в категориях
  • Добавлена возможность скрывать значки приложений на панели приложений. Чтобы отобразить скрытые значки необходимо сделать свайп вправо в списке приложений

Улучшения и исправления ошибок:

  • Улучшена обработка сцен с ярким контровым светом
  • Улучшена точность зума между предварительным просмотром и отснятыми кадрами
  • Улучшена громкость динамика в определенных сценариях
  • Оптимизирован звук при одновременном подключении к умным часам и наушникам через Bluetooth
  • Обновление до октябрьского патча безопасности Google

Обновление в 87,14 МБ, как и прежде будет развертываться  поэтапно. Проверить доступность апдейта для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

Напомним, что сейчас также проходит бета-тест Nothing OS 2.5, которая построена на основе Android 14.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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